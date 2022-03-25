Şanal’dan ruhsat uyarısı!

Çorum Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Özkan Şanal, tütün ve alkol ürünleri satan oda üyelerinin bulundurmak zorunda oldukları tekel ruhsatları için 31 Mart 2022 tarihine kadar süre uzatım işlemlerini yaptırmaları gerektiğini bildirdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Oda Başkanı Şanal, oda üyelerinin 31 Mart Perşembe günü mesai bitimine kadar süre uzatım işlemini yaptırmadığı taktirde tütün mamulü veya alkollü içki satmalarının mümkün olmayacağı gibi var olan ruhsatların da askıya alınarak, iptal edileceğini hatırlattı.

Oda üyesi esnafın Tekel süre uzatım işlemlerini iş yerinden ayrılmadan da yapabileceklerini ifade eden Şanal, oda üyelerinin kendilerine ulaşmaları halinde süre uzatım işlemleri için ne gerekiyorsa kendisi tarafından yapılacağını, tüm oda üyelerine bir telefon kadar yakın olduğunu dile getirdi.

İşlerinin yoğunluğu sebebiyle işyerinden ayrılamayan, tek çalışmak zorunda olduğu için işyerini kapatamayan oda üyelerinin dün olduğu gibi bugünde yanında olduklarını vurgulayan Özkan Şanal, oda üyelerine hizmette sınır tanımadıklarını ve süre uzatım işlemlerinde kimsenin mağduriyet yaşamasını istemediklerini de sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)