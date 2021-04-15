Sanat eserine dönüştürdükleri taşları sokak hayvanları için satışa çıkardılar

EROL TAŞKAN

Pandemide evlerinde sıkılan çocuklar, hem sanatlarını geliştirdiler hem de sosyal duyarlılıkta örnek oldular.

Biri 9 yaşında, diğeri 12 yaşında olan Burcu Doğan ve İlker Sinan Doğan kardeşler, Sivas'tan getirttikleri yassı taşları sanat eserine dönüştürüyor. Çeşitli figür ve resimlerle süsledikleri taşları satan Doğan kardeşler, buradan elde ettikleri gelirle sokak hayvanlarına ve ihtiyacı olan ailelere yardım etmeyi hedefliyor.

Evlerini sanat atölyesine dönüştüren Dumlupınar Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Burcu Doğan ve 6. sınıf öğrencisi İlker Sinan Doğan, hem sanatsal yönlerini geliştirmenin hem de yardım edecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Evde sıkıldıklarını anlatan Burcu Doğan, “Ne yapabiliriz?” sorusunun cevabını taş boyayıp, sokak hayvanlarına ve yardıma muhtaç insanlara yardım etmekte bulduklarını anlatarak, "Bu taş boyama işini, Covid19 sürecinde bulduk. Covid19 sürecinde bizim canımız çok sıkılıyordu. Çünkü çocuklar olarak hep evde kalıyoruz. Sonra böyle taş satma diye aklımıza bir fikir geldi. Sonra biz de taş boyayıp satmaya başladık. Taştan kazandığımız parayla da ne yapacağımızı düşünürken, sokak hayvanları ve insanlara yardım amaçlı vermeye karar verdik.” dedi.

78 TL BİRİKTİRDİLER

Boyama çalışmasına başladıkları günden itibaren toplam 78 lira biriktirdiklerini söyleyen Burcu Doğan, “Şu ana kadar 78 TL topladık. Büyüklerden 4, küçüklerden 2 lira alıyoruz. Taşları Tokat'ın Reşadiye ilçesinden getirdik. Sokak hayvanları bazen sokakta aç ve susuz kalabiliyor. Biz de bunları düşündük. Kendi ihtiyaçlarımız varken, daha çoğunu almak yerine, abuk sabuk şeylere harcamak yerine daha mantıklı bir şeye, sokak hayvanlarına vermenin daha iyi olacağını düşündük." diye konuştu.

AĞABEY KARDEŞ BİRLİK OLDULAR

Kız kardeşi ile birlikte kolları sıvayıp kendileri için yepyeni bir uğraşa imza atan İlker Sinan Doğan da duygularını şu sözlerle ifade etti, “Boş vakitlerimizde bu taşları boyamaya karar verdik. Ondan sonra aklımıza bu taşları eğlence amaçlı satmak geldi. Daha sonra bu taşları hayvanlara ve insanlara yardım amaçlı satmaya karar verdik.”

Akşamları evlerinde yaptıkları boyama çalışmasıyla birbirinden güzel renk ve figürlerle bezedikleri taşları, mahallede bulunan bir ekmek büfesinin önünde kurdukları tezgahta satışa çıkaran duyarlı minikler, mahalle sakinlerinin de takdirini kazanıyor.

Mahalle arkadaşları Başak Şirin'in de destek verdiği satış reyonunda da yaptıkları çalışmayı özetleyen Burcu Doğan, şunları söyledi, “Bu Covid19 sürecinde biz çocuklar çoğunlukla evde kaldığımız için canımız çok sıkılıyordu. Sonra birden aklımıza taş boyayıp satmak geldi. Kazandığımız parayı nereye harcayacağımı düşünmeye başladık. O anda aklımıza sokak hayvanlarına ve paraya ihtiyacı olan insanlara vermek aklımıza geldi. Taş boyayıp satmaya başladık. Şu ana kadar 70 lira civarında para kazandık. Taşları Tokat'ın Reşadiye ilçesinden buluyoruz. Kazandığımız parayla da bugün sokak hayvanları için mama alacağız.”

KENDİLERİ KÜÇÜK HEDEFLERİ BÜYÜK

Yaşları henüz küçük olmasına rağmen, büyüklere bile örnek olacak önemli bir işe imza atan çocukların heyecanı görülmeye değer güzellikler içeriyor.

Onları her konuda destekleyip, gereken malzemeleri temin için seferber olan ailelerinin katkısı ile ciddi bir hedef belirleyen çocuklar, derslerini de aksatmadan geriye kalan zamanlarını ulvi bir amaç için değerlendiriyor.

Henüz oyun çağında olmalarına rağmen, pek çok yaşıtının aksine vakitlerini telefon ya da bilgisayar oyunlarıyla geçirmeyen çocukların kalplerindeki iyilik duygusu, dolunay gibi parlayan gözlerine de gül yüzlerine de yansımış durumda.

Taş temini konusunda sıkıntı yaşayan çocuklara yüzeyi pürüzsüz yassı taşlar temin edebilecekler varsa destek olabileceği gibi, onları tezgahlarında ziyaret edip cesaret ve azimlerini körükleyebilirsiniz.

Çorum Öğretmenevi’nin hemen alt sokak başında yer alan Hazal Ekmek Büfesi önüne tezgah açan çocuklardan alışveriş edip, onların mutluluklarına ortak olabilirsiniz.

Bir de yapabileceğimi en önemli şey şu ki, bu güzel örnekliği yaygınlaştırıp özellikle çocuklarımıza anlatarak, onlara da yeni ufuklar çizip ilham verebiliriz.

Böylesi güzel yürekli çocuklarımız oldukça, geleceğimizle ilgili duyacağımız güven ve huzur hiç eksik olmayacak.

Helal olsun size gönlü merhamet çağlayanlarıyla coşan çocuklar, helal olsun size...

Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2021, 19:55