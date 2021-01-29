RECEP MEBET

Mehmetçik Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Hakan Önsöz, ‘Aylan Bebek’ adlı yeni şarkısıyla uluslararası göçmenlerin yaşadığı drama dikkat çekti.

Youtube hesabından paylaştığı klipte çoğu çocuk göçmenin acılarla dolu yolculuğunu gözler önüne seren Hakan Önsöz, seslendirdiği eseriyle de dinleyenleri duygulandırdı.

Sanatçı duyarlılığı ile takdir toplayan Önsöz, yeni eseriyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu çalışmayı, yakın tarihimizde, sınır komşularımızda cereyan eden hadiseler sebebiyle maruz kaldığımız ve hepimizi derinden etkileyen göçmen dalgasına ve bu dalganın yol açtığı tahribata dikkat çekmek için yaptım.

Dünyanın sessiz kaldıkça bizim daha çok kucak açtığımız, birçok dünya ülkesinin seyirci kaldığı drama dair seslendim, söylendim, yakındım...

Kanayan bu yaraya biraz olsun merhem olabilmek ümidiyle...”