Sanatçılar Sokağı’nda 14 işyeri kiralandı

M.BURAK YALÇIN

Mülkiyeti Çorum Belediyesi’ne ait Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Sanatçılar Sokağı’ndaki 22 adet işyerinin kiralama ihalesi bugün yapıldı.

İhale Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda belediye encümeni huzurunda yapıldı.

Açık artırma usulü ile yapılan ihalede yıllık muhammen bedeli 3 bin olan 22 işyerinden 14 tanesi bir yıllığına kiralandı.

İşyerlerini 3 bin 100 liradan Mustafa Demirpençe, Ömür Çelebi, Mustafa Durman, Gamze Özen, Yadigar Kaşıkçı, Mesut Biçer, Gökhan Karaca, Murat Berksun, Fatma Şamlı, Sefer Karakaş, Aysel Arabacı, Leyla Nalçacı, Cevdet Dağ ve Tülay Kılıç kiraladı.