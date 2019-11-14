Sanayi 19. Cadde esnafı asfalt istiyor

RECEP MEBET

Çorum Sanayi Sitesi 19. Cadde esnafı, işyerlerinin çevresindeki yolların asfaltlanmasını istiyor.

Yerel seçim döneminde işyerlerini ziyaret eden siyasilerden söz almalarına rağmen yaz döneminde hiçbir icraat göremediklerini vurgulayan sanayi esnafı, kış koşulları ağırlaşmadan bir an önce çözüm istediklerini vurguladılar.

Televizyon vericilerinin bulunduğu bölgedeki işyerlerinin yazın tozdan, kışın ise çamurdan dolayı büyük mağduriyet yaşadığına işaret eden esnaf, “Yaklaşık 10 yıldır bu çileyi yaşıyoruz. Defalarca dilekçe verip ilgili yerlere başvurmamıza rağmen bir türlü gerekli çalışmalar yapılmadı” diye konuştular.

“Bu kış da çamur ve su baskınlarına maruz kalmak istemiyoruz” diyen esnaf, yetkililerden ilgi beklediklerini ifade ettiler.

İşyerlerinin bulunduğu bölgede altyapı eksikliği ve çevre düzenlemesi konusunda ciddi eksiklikler olduğuna işaret eden esnaf, “Dükkan ruhsatlarımızı alırken, mesken ruhsatı tarifesinden bedel ödedik. Yani asfalt, tretuar ve hatta otoparkı da içine alan düzenlemelerin bedelini peşinen ödedik ancak hizmet alamadık” şeklinde konuştular.