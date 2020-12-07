Sanayi artık 'Küçük' değil

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Meclisi, Küçük Sanayi Sitesi ismini değiştirdi. Bazı cadde ve sokaklarda isim değişikliği talebi dün yapılan aralık ayı Belediye Meclisi toplantısında görüşüldü.

Gündem maddesi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan cadde ve sokakların isminin Çorum Sanayi Sitesi olarak değiştirildiğini ifade ederek, “Bundan sonra esnafımıza büyük görev düşüyor. Tüm yazışmalarında artık Çorum Sanayi Sitesi ismini kullanmalarını istiyorum” dedi.

Gündem maddesi içinde yer alan diğer konu ise Kadeş Meydanı’nı Kıbrıs Caddesi’ne bağlayan sokağa Garip Dede isminin verilmesi teklifi oldu. Başkan Aşgın, bu sokakta yıkıma başladıklarını belirtti. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2020, 20:20