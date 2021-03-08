Sanayi esnafı çözüm istiyor

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Çorum Sanayi Sitesi 2. Etap’ta bulunan bazı işyerlerinde hizmet alanı sınıflandırması açısından sorun yaşandığı bildirildi.

Haber Merkezimize konuşan işyeri sahipleri, özellikle ağır tonajlı araçlarla binek taşıtların servislerinin birlikte bulunduğu noktalarda problemin yoğunlaştığını dile getirdiler.

Söz konusu bölgelerde yaşanan araç trafiğinin de bu karmaşadan nasibini aldığını vurgulayan işyeri sahipleri, problemin her geçen gün daha da ağırlaştığını söylediler.

“Hal böyleyken bir de trafik kazalarının yaşanması bu çileyi işkenceye dönüştürüyor” diyen esnaf, işyeri sahipleri arasında çıkan tartışmaların gerginliği arttırdığına dikkat çektiler.

Sanayi dükkanlarının işyeri türlerine göre tasnif edilmesi gerektiğini belirten esnaf, “Güncel beklentilere göre inşaa edilen 2. Etap’ta bu hususta yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Bunun için de özellikle ağır tonajlı araçlara hizmet veren işyerlerinin rahat bir manevra alanına kavuşması için farklı bir yere toplanmasının uygun olacağını düşünüyoruz” diye konuştular.

Problemin köklü çözümü için önerilerinin dikkate alınmasını isteyen sanayi esnafı, yetkililerden acil destek beklediklerini sözlerine eklediler.

Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2021, 19:55