Sanayi esnafı itfaiye birimi istedi

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve bazı parti yöneticileri, Çorum Sanayi Sitesi'nde bir işyerinde çıkan ve 6 aracın yanması, dükkanın da büyük çapta hasar görmesiyle sonuçlanan yangın nedeniyle esnafa ve işyeri sahibine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Çorum Sanayi Sitesi'nde boya ve kaporta işlemlerinin yapıldığı bir işyerinde çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana gelmişti. 6 aracın bulunduğu işyerinde çıkan yangında 2 araç tamamen yanarken, diğer araçlarda da büyük çapta maddi hasar oluştu. Dükkanın önünde duran 2 araç ise çevrede ki esnafın yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı.

Yapılan açıklamayah göre, site esnafına ve işyeri sahibine geçmiş olsun ziyaretinde bulunan CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çorum Belediyesi'nin Sanayi Sitesi'ne itfaiye birimi kurmasını istedi.

Daha önceki yangında da gündeme getirdikleri üzere; sanayi sitesinde çıkan herhangi bir yangına itfaiyenin müdahale etmekte çok geç kaldığını bildiren Tahtasız, "Samsun yolunda bulunan bir itfaiye biriminin sanayi sitesindeki yangına müdahale etmesi, caddelerde yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle uzun zaman alıyor. Bu durum yangının büyümesine ve hasarın daha fazla olmasına yol açıyor. Sanayi Sitesi'ne bir an önce itfaiye birimi kurulmalı, olası yangınlara daha kısa sürede müdahale edilmelidir." dedi.

İşyeri ve araç sahiplerine geçmiş olsun dileklerini ileten Tahtasız, "Herhangi bir ihtiyacınız, sorununuz olursa yanınızdayız." ifadesini kullandı.

Esnaf ise yangın hakkında bilgi vererek, 6 aracın yandığını, 2 aracı da yanmaktan kurtardıklarını, patlama olmaması sonucu büyük bir faciadan dönüldüğünü anlattı.