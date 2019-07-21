Sanayi esnafı noter ve itfaiye istiyor

FATİH BATTAR

Tasfiye halindeki S.S Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 2019 yılı Olağan Mali Genel Kurulu’nda bir konuşma yapan Kooperatif Başkanı Hıdır Balaban, sanayi esnafı olarak Küçük Sanayi Sitesi’ne noter ve iftaiyenin şart olduğunu söyledi.



Sanayi işletmelerinin işlemlerini daha hızlı ve kolay sonuçlandırabilmesi adına sanayiye noter açılması gerektiğini belirten Balaban, esnafın sanayide noter olmadığı için çarşıya gitmek zorunda kaldığını ifade ederek; “Esnafımızın işlerini daha kolay halledebilmesi için bir noterde sanayiye açılmalı. Küçük Sanayi Sitesi’ne açılacak Noter’den hem Mimar Sinan, hem Organize Sanayi hem de Toptancılar Sitesi yararlanacak. Böylelikle hem esnaf için hem de vatandaşlar için araç alım satımlarında kolaylık yaşanacak. Vatandaşlar Küçük Sanayi Sitesi içerisine yapılacak olan noter sayesinde işlemlerini daha kolay ve hızlı halledebilecek şeklinde konuştu.



OLAĞAN MALİ GENEL KURUL

S.S Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi 2019 yılı Olağan Mali Genel Kurulu Cumartesi günü gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantının Divan heyetinde Adnan Tığlı, Nevzat Alkan ve Sezai Olur yer aldı.



Toplantıda bir konuşma yapan S.S Çorum Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban, göreve geldikleri günden bu yana Küçük Sanayi Sitesi’nin daha temiz ve daha tertipli olması için Çorum Belediyesi ile işbirliği içinde olduklarını belirterek; “Göreve geldiğimiz günden bu yana sanayi sitemizin daha güvenli, daha temiz olması için çaba gösteriyoruz. Sanayi sitemizin güvenliği için her yere kamera yerleştirdik. 4-5 tane hırsızlık olayını Emniyet Müdürlüğümüzle beraber aydınlattık. Bizlerin daha başarılı olabilmemiz için esnafımızın maddi ve manevi desteğine ihtiyacımız var.” dedi

Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu ve Denetim Kurulu Raporları görüşüldü. Ardından 2019 yılı tasifiye sonu bilançosu ve gelir tablosu okunarak ibra edildi. Daha sonra yönetim ve denetim kurulu ibrası gerçekleştirildi. Toplantı 2019 yılı tahmini bütçesinin görüşülerek karara bağlanması ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2019, 19:44