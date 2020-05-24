Sanayi esnafından Abdullah Özenç vefat etti

Sanayi esnafından Özençler Otogaz Sahibi Abdullah Özenç, vefat etti.

Mehmet ve Mustafa Özenç'in babaları Abdullah Özenç'in cenazesi bugün öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık'ta toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.