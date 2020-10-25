Sanayi esnafından güvenlik teşekkürü

Çorum Sanayi Sitesi ve Aşağı Sanayi’de güvenliğin artırılması sanayi esnafını memnun etti. Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus ekipleri sanayi sitelerinde gece mesaisine başladı.

Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, geçtiğimiz günlerde Vali Mustafa Çiftçi’yle yaptığı istişare sonucu Çorum Sanayi Sitesi ve Aşağı Sanayi’de güvenliğin artırılması talebinde bulunmuştu. Vali Çiftçi de, bu talebi yerine getirerek Yunus ekiplerinin sanayide devriye gezmesini sağladı.

Sanayi sitesinde gece yarısı olunca in cin top oynadığını vurgulayan Oda Başkanı Necmettin Uzun, sanayi sitelerinde başta hırsızlıkların önüne geçilmesi ve uygunsuz görüntülerin yaşanmaması için güvenlik talebinde bulunduğunu ve bu talebine olumlu yanıt veren Vali Mustafa Çiftçi başta olmak üzere Emniyet Müdürü Mehmet Gülser’e sanayi esnafı adına teşekkür etti.

Geçtiğimiz Cuma akşamı sanayide Yunus ekipleriyle karşılaştığını ve ekiplerle sohbet etme fırsatı bulduğunu da anlatan Necmettin Uzun, sanayinin artık daha güvenli olacağını ve esnafın gözünün arkada kalmayacağından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sanayide güvenliğin en üst safhada olması ve giriş çıkışların kontrol altına alınması için esnaf odası olarak önümüzdeki günlerde çeşitli çalışmalarının da olacağını vurgulayan Uzun, yine bu çalışmaları Valilik, Belediye, Emniyet ve esnafla el birliği içerisinde yapacaklarını sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)