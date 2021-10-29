Sanayi esnafıyla buluştu

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum Sanayi Sitesi esnafı ile kahvaltıda bir araya geldi.

Sanayi sitesinde düzenlenen kahvaltıya Belediye Meclis Üyeleri, ÇESOB Başkanı Recep Gür ve Oto Tamirciler Oda Başkanı Necmettin Uzun ile sanayi esnafı katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, Belediyenin sanayi sitesi içerisinde yaptığı çalışmaların aksamadan devam ettiğini kaydeden Oto Tamirciler Oda Başkanı Necmettin Uzun, “Yolun altyapısı, rögarı, elektriği gibi diğer işlemlerden dolayı asfalt serimi biraz uzun sürüyor. Buradaki asfalt başladığı gibi bitti esnafımız da mağdur olmadı.” diyerek Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise göreve geldiği günden beri Başkan Aşgın’ın esnaf dostu bir belediyecilik anlayışıyla çalıştığını kaydetti. Gür, “Esnafın herhangi bir sorunu olduğunda en kısa sürede çözüme kavuşturan Başkan Aşgın’a teşekkür ediyorum” diyerek her zaman desteklediklerini kaydetti.

Sanayi sitesine olan yatırımların ve çalışmaların devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Geçtiğimiz 2.5 yıl içerisinde bütün esnafımızla şehri beraber yönetiyoruz. Taahhüt ettiğimiz projelerin yüzde 70’ini tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Esnaf kültürümüzden gelen bir de kapalı çarşı yapalım, tarihi bir bedesten yapalım dedik ve şu anda 32 Milyon TL’lik bir projeyi de hayata geçiriyoruz. Yeni bağlantı yolu açacağız dedik, projemizde 1 taneydi 3 tane açtık. Sanayi Sitesi’nde çıkabilecek bir yangına daha hızlı müdahale edebilmek için otobüs terminalin içerisine yeni bir itfaiye müfrezesi kurduk.” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2021, 17:23