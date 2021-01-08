‘Sanayi merkezi olma hedefi için durmadan çalışmalıyız’

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nı ziyaret etti.

Milletvekili Kavuncu, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ticaret Odası’nın faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunduklarını, bölge ekonomisi, sanayici ve iş insanlarının, esnafın beklenti ve talepleri hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

TSO ziyaretine ilişkin açıklama yapan Kavuncu, şunları kaydetti: “Oda ve Borsalarımız, kamu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip mesleki kuruluşlar olup üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişimini sağlamak amacıyla görevlerini ifa etmektedir. Bu anlamda oldukça önemli bir görev üstlenen Ticaret ve Sanayi Odamız; esnaf ve sanatkârlarımızın hem birbirleriyle olan ilişkisini geliştirirken hem de yapılan iş ve işlemlerin hukuksal alanda yapılmasına yardımcı olarak kamu kurum ve kuruluşlarımızla uyum içerisinde görev yapmaktadır.

Sanayi ve ihracat alanlarında sahip olduğu güç ve her geçen gün artan potansiyeliyle bölgemizin parlayan yıldızı Çorum’umuzu ticaret ve sanayi merkezi haline getirmek için işbirliği yaptığımız, bu anlamda en etkili mercilerden biri olan Çorum Ticaret ve Sanayi Odamızla tasarlanan projelerin hayata geçirilmesi, esnaf ve sanatkârlarımızın beklentilerinin gerçekleştirilmesi için hep birlikte çalışıyor, gayret ediyoruz.

Tüm dünyayı etkileyen salgın döneminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde aldığımız tedbirlerle etkilenen esnaf ve sanatkârlar için birçok destek devreye alındı. Hibe, kredi ve eğitim destekleri, Kovid-19'un iç ticaretteki etkilerine panzehir oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte salgının etkileri azalacak, her şey çok daha güzel olacaktır. Bu güne kadar üzerine düşeni hakkıyla yapan devletimiz bundan sonra da gereğini yapacaktır.

Yerli ve milli üretim hamlemizle, her geçen gün güçlenen ekonomimizle yeni dünya düzeninde 10 büyük ülke arasına girme hedefimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine ulaştığımızda Çorum olarak ülkemizin ekonomisine ciddi katkı sunan ticaret ve sanayi merkezi olma hedefimize ulaşmış olur, biz de yerimizi almış oluruz. Bu hedef için el birliğiyle durmadan, yorulmadan, dinlenmeden çalışmalıyız.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a, Yönetim Kurulu Üyelerine ve mesai arkadaşlarına verimli çalışmaları vesilesiyle teşekkürlerimi sunuyorum.”

Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2021, 18:14