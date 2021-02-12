Sanayi mescidinin temeli atıldı

M.BURAK YALÇIN

Çorum Sanayi Sitesi’nde yapımına başlanan mescidin temeli atıldı.

Çorum Sanayi Sitesi 63 ve 68. Sokaklar’ın kesiştiği alanda temeli atılan 1200 kişi kapasiteli mescitin temel atma törenine Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, Turhan Candan, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, ÇESOB Başkanı Recep Gür, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı ve Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, PANKOBİRLİK Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum Esnaf ve Sanaatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, İl Müftüsü Muharrem Biçer, bazı oda başkanları ve esnaf katıldı.

İbrahim Sayın’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti.

İlk olarak kürsüye gelen Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı ve Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, mescidi en kısa zamanda ibadete açacaklarını belirterek, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile emeği geçen herkese teşekkür etti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın aday adayı iken sanayide cami eksikliğini kendisine ilettiklerini belirterek, “Kısa bir süre içinde yer tespiti yapıldı, temeli kazıldı. Emeği geçen Belediye Başkanımıza, Valimize, siyasi partilerin temsilcilerine ve esnafımıza teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun” dedi.

Son olarak kürsüye gelen Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü de güzel bir hizmet için bir araya geldiklerini ve caminin arsasından şuanki aşamaya gelen süreçte Belediyenin birçok çalışmasının olduğunu ifade etti.

Bundan sonraki süreçtede desteklerinin devam edeceğini vurgulayan Lemzi Çöplü, “Esnafımızda buraya sahip çıksın. Camimiz için hayırsever vatandaşlarında desteklerini bekliyoruz. Çalışmalarımıza esnafın yanında, esnaf dostu bir Belediye olarak devam ediyoruz” diye konuştu.

İl Müftüsü Muharrem Biçer’in yaptığı duanın ardından caminin temeli atıldı.