‘Sanayi şehrimizin tapuları hazır’

FATİH AKBAŞ

Çorum Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi yöneticileri gazetemizi ziyaret ederek projede gelinen son nokta hakkında açıklamalarda bulundular.

Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Kılıç, sanayi şehrinin kurulacağı alan ile ilgili resmi prosedürlerin tamamlandığını ve tapuların hazırlandığını belirterek, “Sanayi şehrimiz için 140 bin hektarlık alan aldık. Bu alanın 854 bin metrekarelik bölümü inşaat alanı olarak belirlendi. Ada ve parsellerin arasında ki yolların yapımına ise kısa sürede başlayacağız. Üyelerimiz meslek gruplarına göre dükkanların nerelere yapılacağını rahatlıkla görebilecek. Şu an 881 üyemiz var ve yeni üyelerde kabul ediyoruz. 250 metrekarelik işyeri arsası alan esnafımızın ödeyeceği arsa maliyeti 8 bin liradır. Üyelerimizin ilk peşinatlarını Aralık ayı sonuna kadar yatırmaları gerekiyor. Artık son söz üyelerimizde. Esnafımızı hızlı bir şekilde dükkan sahibi yapacağız. Bize destek olan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Çorum Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi bürosunun hizmet vermeye başladığını dile getiren Kılıç, “Hizmet büromuz Çorum Sanayi Siyesi Cami yanında Halkbank Şubesi üstünde bulunuyor. Önümüzde ki hafta Cuma günü Cuma namazından sonra resmi açılışımız olacak. Tüm üyelerimizi ve esnaflarımızı açılışımıza davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyarete Çorum Ahi Evran Sanayi Şehri Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Latif Akdağ ile yönetim kurulu üyeleri Ahmet Çırak, Murat Gazel ve Mustafa Doğan’da katıldı.