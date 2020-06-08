Sanayi Sitesi’nde üretim durdu

EROL TAŞKAN
Sanayi Sitesi ve Mimar Sinan Mahallesi’nde bugün saat 14,40’dan itibaren 1 saat 10 dakika elektrik kesintisi yaşandı.
Enerji kesintisi nedeniyle üretimin durduğu Sanayi Sitesi’nde işyeri sahipleri konu hakkında bilgi alamamaktan dert yanarken, arızanın Toprak Mahsulleri Ofisi yanında bulunan besleme merkezinden kaynaklandığı öğrenildi. YEDAŞ ekiplerinin arızayı gidermesiyle birlikte, Sanayi Sitesi ve Mimar Sinan Mahallesi 15,50’den itibaren elektriğe kavuştu.Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 18:32