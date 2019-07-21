Sanayi ve Ticaret Fuarı’na kokteyli kapanış

FATİH BATTAR

36. Çorum Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali bünyesinde açılan Sanayi ve Ticaret Fuarı’na özel kapanış kokteyli düzenlendi.

Kapanış programına AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Recep Gür, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, oda başkanları, TSO üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kapanış programında bir konuşma yapan Atlas Fuarcılık Yönetim Kurulu üyesi Fevzi Atasağun, Çorum Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin katkılarıyla Atlas Fuarcılık organizasyonunda açılan fuarda 160 firma yer aldığını söyledi.

Bu seneki fuara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Atasağun, önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı, daha geniş bir organizasyon yapmayı planladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından plaket törenine geçildi. Plaket törenin hemen ardından sahne alan Reyhan Çorum Kına Ekibi programa renk katarken, kokteyl programı Çorumlu sanatçılar Kazım Mercan ve Berkant Bolat’ın sahne alması ile sona erdi.