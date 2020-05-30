Sanayide 3 işyeri yangına teslim oldu

EROL TAŞKAN

Sanayi Sitesi´nde meydana gelen yangında üç işyeri yandı.

Gece yarısı saat 02,30 sularında Sanayi Sitesi 21. Cadde´de bulunan bir mobilya atölyesinde çıkan yangın, yandaki işyerlerine de sıçradı.

Aldığı ihbar üzerine yangın yerine ulaşan Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, yangının söndürülmesi için seferber oldu.

Mobilya atölyesinde çıkan yangın, bitişikteki makine atölyesi ve boya deposunu da sardı. Büyük çapta maddi hasara neden olan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanan olmazken, işyerleri tamamen yandı.

Olay yerine gelen Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat söndürme çalışmalarını yakından takip ederken, İtfaiye Müdürü Adil Balcı'da personelini bir an olsun yalnız bırakmayıp, söndürme çalışmalarına bizzat katıldı.

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2020, 11:12