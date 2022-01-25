Sanayide karla mücadeleye teşekkür

Çorum’da hafta sonundan itibaren başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle teyakkuza geçen belediye ekipleri, sanayi sitelerinde sabah saatlerine kadar hummalı bir kar temizliği gerçekleştirdi.

Gece saatlerinde sanayi sitelerinde kar temizliği yapan belediyenin karla mücadele ekipleriyle karşılaşan ve temizlik çalışmalarını yerinde takip eden Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, sanayide ulaşımın aksamaması için yoğun bir tempoda çalışan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın karla mücadelede iyi bir sınav verdiğini ifade eden Uzun, “Şehrimize yağan karla birlikte sanayi sitelerimizde trafiğin aksamaması için tüm ekiplerini seferber eden, gece gündüz demeden yoğun bir tempoda çalışan başta Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın'a ve emektar belediye personellerine şahsım ve sanayi esnafım adına sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Başkan Aşgın’a esnafa verdiği önem için ayrıca teşekkür eden Necmettin Uzun, esnaflar olarak 7/24 hizmet veren belediye çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Sanayi esnafları olarak Başkan Aşgın’dan bugüne kadar ne talep ettilerse yerine getirildiğini vurgulayan Uzun, “Esnaf dostu bir Belediye Başkanımız olduğu için kendilerine minnettarız. Gece olsun, gündüz olsun taleplerimiz geri çevrilmiyor. Oto Tamirciler Esnaf Odası olarak belediyemizle her zaman uyum içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Sanayi sitelerinde yapılan kar çalışması sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ile de sıkça görüşen Oda Başkanı Uzun, sanayideki kar küreme çalışmalarıyla ilgili bilgi verirken, koordineli bir çalışma örneği sergilediği için Alper Zahir’e de ayrıca teşekkür etti. (Haber Merkezi)