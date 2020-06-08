Sanayinin 27 yıldır değişmeyen lezzeti: Şen Köfte

FATİH BATTAR

1993 yılından bu yana Küçük Sanayi Sitesi’nde hizmet veren Şen Köfte,’nin lezzetini Çorum’da duymayan kalmadı.

İşletmeciliğini Şevket Şen’in yaptığı Şen Köfte, lezzeti ve kalitesi ile Çorum halkının lezzet durağı oldu.

8 yıldır Şevket Usta’nın müşterisi olduğunu belirten Süleyman Günay, köfte yemek için çarşıdan Küçük Sanayi’ye kadar geldiğini söylüyor. Çarşıda bu kadar lezzetli köfte bulamadıklarını dile getiren Günay; ‘Şevket Usta’nın köftelerini yemeyen çok pişman olur. 8 yıldır biz müşterisiyiz. Şevket Usta’nın ki kadar lezzetli köfte yemedik daha.” dedi

Şevket Usta’nın ünü Çorum’u da aşmış durumda. Çevre illerden de Çorum’a uğrayan ve canı köfte isteyenler, Şevket Usta’nın dükkanına uğramadan gitmiyor.

Küçük Sanayi Sitesi’nin en eski esnaflarından biri olan Şen Köfte sahibi Şevket Şen, 27 yıldır sanayinin değişmeyen lezzeti.

Çorum’da köfteci denince ilk akla gelen isimlerden biri olan Şevket Usta, köftelerinin lezzetinin sırrını açıkladı.

Köfte ve tavuklarında özel zeytinyağı kullandığını aktaran Şevket Usta; “Ben köfte ve tavuklarımda Bursa’dan getirdiğim özel Ayvalık Sızma Zeytinyağı’nı kullanıyorum. Kullandığım et ürünlerini mutlaka kendim gider seçerim. Kendim yiyemeyeceğim şeyi müşterime sunmam. Kalite ve hijyene her zaman dikkat ederim. Evde hanımla beraber akşamdan köftelerimi hazırlıyorum. 27 yıldır Küçük Sanayi’de hizmet veriyorum. Benim köftelerimi yiyen bir daha bırakamaz.” dedi

Müşterilerine sunduğu özel turşuları da kendisinin hazırladığını belirten Şevket Usta; “Köfte ve tavuklarımın yanı sıra benim turşularım da meşhurdur. Yılda 1 ton turşu kuruyorum. Müşterilerime asla hazır turlu vermiyorum. Kaliteyi ön planda tuttuğum için sağolsunlar müşterilerimde beni asla bırakmazlar. Gece yarısı bile olsa canı köfte isteyen müşterimi kırmam.” diye konuştu

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 11:29