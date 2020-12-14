Sanayiye 1200 kişi kapasiteli mescit

Oto Tamirciler Esnaf Odası’nın öncülüğünde, Çorum Belediyesi’nin katkılarıyla Çorum Sanayi Sitesi’ne yapılacak olan 1.200 kişi kapasiteli mescit için ilk kazma vuruldu.

Çorum Sanayi Sitesi 63 ve 68. Sokakların kesiştiği alanda yapımına başlanılan mescit için temel kazım töreni düzenledi.

Törene Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, S.S. Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Mustafa Fındıkcı, AK Parti Belediye Meclis üyesi Muhammed Fatih Temur, Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Oda yöneticileri ve çok sayıda sanayi esnafı katıldı.

1.200 kişi kapasiteli yapılacak olan mescidin sanayi esnafına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Belediyesi olarak üzerlerini ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun ise, sanayide büyük bir ihtiyaç haline gelen mescit taleplerini geri çevirmeyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür ederken, ayrıca mescidin yapımında emeği geçen Çakır İnşaat&Hafriyat ve Karabey Beton yetkililerine ayrı ayrı teşekkür etti.

Konuşmaların ardından mescidin temel kazısına dualar eşliğinde start verilirken, mescidin 2021 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılacağı öğrenildi.



