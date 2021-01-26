Sanayiye yapılan mescidin temeli atıldı

Oto Tamirciler Esnaf Odası’nın öncülüğünde, Çorum Sanayi Sitesi’nde yapımına başlanan mescidin zemin betonu atıldı.

Geçtiğimiz günlerde Çorum Sanayi Sitesi 63 ve 68. Sokakların kesiştiği alanda yapımına başlanılan 1.200 kişi kapasiteli mescidin zemin beton atımında Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı ve Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Dernek Yönetim Kurulu üyeleri Veysel Çıtak ve Satılmış Önler ile sanayi esnafı hazır bulundu.

Bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılması planlanan mescidin yapımında büyük emeği olan Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, İl Müftülüğü, ÇESOB ve Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yöneticileri başta olmak üzere maddi ve manevi desteğini esirgemeyen sanayi esnafına ve Çorum halkına teşekkür eden Dernek Başkanı Necmettin Uzun, mescidin şimdiden sanayi esnafına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.

Uzun ayrıca, mescidin temel kazısında emeği geçen Çakır İnşaat & Hafriyat yetkililerine ve beton konusunda yardım eden ismini vermeyen bir hayırsever firmaya da teşekkür ederek, “Mescidimizi inşallah bu yıl içerisinde tamamlayarak hizmete açacağız. Buradan maddi ve manevi destek veren herkese Çorum Sanayi Sitesi Cami, Mescit Yaptırma ve Yaşatma Derneği olarak minnet borçluyuz” dedi.



Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 16:33