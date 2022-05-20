Sancak sevgisi yağmur dinlemedi

Çorum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Kadeş Barış Meydanı’nda ‘Gençlik Konseri’ düzenledi. Gençler meydanı doldurdu.

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen konserde, gençlerin yakından tanıdığı ve sevdiği genç sanatçı ‘Sancak’ alanı dolduran gençlere unutulmaz anlar yaşattı. Soğuk hava ve yağışa rağmen alandan ayrılmayan gençler, konser sonuna kadar büyük bir coşkuyla sanatçıya eşlik etti.

Konserde sevilen şarkılarını seslendiren genç sanatçı Sancak, Çorum’a ilk kez geldiğini ve bu atmosferden çok etkilendiğini belirterek “Çorum’a keşke daha önce gelseymişim” dedi.

Sanatçıya çiçek takdim etmek üzere sahneye gelen Başkan Aşgın, gençlerin bayramını tebrik etti. Sancak ve ekibini kutlayan Başkan Aşgın, gençlere yeni konserlerin müjdesini verdi.