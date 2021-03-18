Şanlı destan 106 yaşında

M.BURAK YALÇIN

Bahçelievler Anadolu Lisesi tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle programı düzenlendi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen programa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Jandarma Komutanı İlhan Uzunoğlu, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Günay, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kır, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Galip Deniz, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Muharrem Gül, şehit aileleri ve gaziler ve daire müdürleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda Personel Yüzbaşı Özkan Çırak, Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürü Murat Öncül ile Vali Mustafa Çiftçi konuşma yaptı.

İlk olarak kürsüye gelen Bahçelievler Anadolu Lisesi Müdürü Murat Öncül, konuşmasında Çanakkale’nin zaferden öte bir milletin var olma ile yok olma mücadelesinin şanlı adı olduğunu belirterek, “Üzerinde yaşadığımız bu topraklar, atalarımızın yüzyıllar boyunca gösterdiği fedakarlıklar, kahramanlıklar ve olağanüstü gayretler sayesinde bizlere vatan oldu, yurt oldu. Onların kalpleri, Çanakkale’de durmuş olsa da bizim için hala atıyor ve sonsuza dek atmaya devam edecek” dedi.

Personel Yüzbaşı Özkan Çırak ise şehitlerin, vatan uğrunda canlarını vererek kendilerinden sonra gelen kuşaklara en kutsal hak olan yaşam hakkını kazandıran, her sayfası altın harflerle yazılan milli kahramanlar olduğunu ifade ederek, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle andığını söyledi.

Son olarak kürsüye gelen Vali Mustafa Çiftçi ise Çanakkale’de verilen mücadelenin sadece Türk tarihi açısından değil, dünya tarihinin de akışını değiştirecek sonuçların ortaya çıkardığını dile getirerek, şunları söyledi: “Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiştir. Tarihin en kanlı savaşlarından birine şahit olan 18 Mart, kutsal vatan toprağını canları pahasına koruyarak şehadet mertebesine ulaşan kahraman ecdadımızı andığımız kutsal bir gündür.”

Çanakkale cephesinin Türk Milletinin hürriyet ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda ne kadar kararlı ve kahraman olduğunu hatırlatacak bir cephe olduğunu vurgulayan Vali Çiftçi, “Millet olarak zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu topraklara sahip olmanın bir bedeli olduğunu biliyoruz. Bu bedeli milletimiz adına ödeyen mübarek şehitlerimize ve gazilerimize minnet borçluyuz” diye konuştu.

Çanakkale Savaşı’nı anlatan sinevizyon gösterisinin izletildiği programda Samet Onbaşı, Doğukan Fındık ve Abdulkadir Öztuna isimli öğrenciler günün önlem ve önemine binaen şiirler okudular.

“Hey Onbeşli” adlı kısa oyun gösteriminin ardından ise program sona erdi.