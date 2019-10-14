‘Şanlı Ordumuzu’un yanındayız, duacıyız’

EROL TAŞKAN

Muharip Gaziler Derneği Çorum Şube Başkanı Muharrem Gül, Barış Pınarı Harekatı’na sonuna kadar destek verdiklerini, kahraman ordumuzun zafere ulaşması için duacı olduklarını açıkladı.

Türkiye’nin verdiği mücadelenin terörle mücadele olduğunu, son noktasına kadar meşru bir operasyon olduğunu belirten Muharrem Gül, “Türk Milleti var olduğu günden beri her zaman zalimin karşısında mazlumun yanında yer almıştır. Hiç bir şart ve ortamda vatanının bütünlüğü, savunması ve bağımsızlığından vazgeçmeyen bu millet, bugün de büyüklüğünü bir keza daha göstermiştir. Sınırlarımızın dibinde oluşturulmak istenen terör devletlerine, yapılanmalarına asla izin vermeyeceğimizi cümle aleme ilan eden devletimizin, siyasi iradenin ve kahraman ordumuzun yanındayız, destekçiyiz ve duacıyız.” dedi.



Türk Ordusu’nun dünya tarihine nam salmış gücü ve mazluma karşı merhameti bulunduğunu söyleyen Muharrem Gül, “Ortaya konan operasyonun başarısına ve meşruiyetine gölge düşürmek isteyen batının ve onun içimizdeki uzantısı hainlerin tüm çabaları beyhudedir. Her türlü mücadeleyi insani değerlerle çevreleyen ordumuz, sivillere, kadın ve çocuklara, hastalara, aman dileyene merhamet nazarıyla baktığı gibi, hayvana, doğaya, tarih ve kültüre dahi zarar vermeksizin mücadelesini sürdürmesiyle nam salmıştır. Hiç kimse eline aldığı kara lekeyi ordumuza süremez. Kim ki ordumuzu işgalci olma ve sivillere saldırma iftirasıyla lekelemeye çalışıyorsa, bilsin ki o kara leke sahibinin alnına yapışır.” diye konuştu.

Aynı zamanda Kıbrıs Gazisi olan Muharrem Gül, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açıklamalarını da kınadığını bildirdi. Gül, Akıncı’nın hiç bir sözünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni temsil etmediğini, Akıncı’nın tarihe ve insani değerlere karşı sorumluluğunu yitirip, vefasız ve nankörce bir açıklama yaptığını ifade etti.