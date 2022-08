Şanlı Zafer’in 100.yılı Çorum’da coşkuyla kutlandı

FATİH BATTAR

30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Kadeş Barış Meydanı’nda tören düzenlendi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla törene katılan vatandaşlar zafer coşkusunu yaşadı.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Personel Yüzbaşı Uğur Özcan; “30 Ağustos tarihin hiçbir devresinde hürriyetinden zerre kadar önem vermemiş, büyük Türk milletinin istilacı düşmanlara karşı canını ortaya koyarak verdiği yaşam mücadelesinin amacına ulaştığı çok anlamlı gündür.” dedi

‘TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ HER ZAMAN, HER YERDE VE

HER ŞARTTA VERİLECEK GÖREVİ İFAYA HAZIRDIR’

Özcan; “Bugün mazisi insanlık tarihinde başlayan yüce Türk milletinin ve kahraman Türk ordusunun en şanlı zaferlerinden birisi olan 30 Ağustos 1922’de kazandığımız Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 100.şeref yılını kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Tarihimizde küçük kıyamet diye geçen Kutsal İttifak savaşları sonunda 1699’da Karlofça’da Avrupa’nın gözünde yenilmez Türk yenilmiş ve ilk toprak kaybını yaşamıştır. Viyana önlerinde başlayan geri çekilme 1921 yılına kadar sürmüştür. Avrupa’nın şark meselesi dediği Türksüz Anadolu projesine ve 200 yıldır devam eden geri çekilmeye Anadolu bozkırında 22 gün 22 gece devam eden Sakarya Meydan Muharebeleri’nde son verilmiştir. 1699’dan beri devam eden hayasızca akın 26 Ağustos sabahı büyük taarruzla durdurulmuştur. Mehmetçik gövdesini siper etmiştir. 6 ayda aşılmaz denilen düşman mürettebatı kısa sürede milletimizin özgürlük ateşiyle yarılmıştır. 26 Ağustos’ta Afyonkarahisar'ın Kocatepe’sinden başlayan topçu ateşi onurun, izzetin, iffetin, istiklalin ve istikbalin taarruzu olarak tarihe damgasını vurmuştur. Zafer Bayramı ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin günü olduğu bugünde Türk ordusu kahraman ecdadından aldığı güçle ülkemizin güvencesi, düşmanların korkulu rüyası olmaya devam etmektedir. Dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olan Türk Silahlı Kuvvetleri her zaman, her yerde ve her şartta verilecek görevi ifaya hazırdır.” ifadelerini kullandı

Tören, 30 Ağustos şiirlerin okunması ve Zeybek gösterileri ile devam etti.

Törende ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle düzenlenen Zafer Koşusu’nda ve Trap yarışmasında derece giren sporculara hediye takdim edildi. Tören birliklerin kortej geçişi ile sona ererken,

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Altan, Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Baro Başkanı Turan Kalıpçı, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, siyasi parti il başkanları, kurum müdürleri ve vatandaş katıldı.