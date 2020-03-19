Şap aşılaması başladı

Hayvanlarda İlkbahar Şap ve LSD Aşılama Programları Uygulanmaya başlandı.

İskilip İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, '2020 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Programı' kapsamında 15 Mayıs'a kadar devam edecek olan ilkbahar Şap ve LSD aşılama programları uygulanmaya başlandı.

İlçe Tarım Müdürü Mustafa Serdar Çorumlu yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:

“Hayvanlarda İlkbahar Şap ve LSD aşılama programları uygulanmaya başlandığını Şap Hastalığının ülkelerarası canlı hayvan ve hayvan ürün ticaretini olumsuz yönde etkilemektedir. Şap hastalığının büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanların akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalığıdır. Bu hastalığa sığır, manda, koyun keçi domuzların yanında yabani çift tırnaklı hayvanlarda duyarlıdır. Hastalıktan korunmada aşılama çok önemli olduğundan, yetiştiricilerimizin 2 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanlarına Şap aşısını mutlaka yaptırması gerekmektedir. Sığır Nodüler Ekzantemi LSD aşısı ise; 3 aylıktan büyük tüm büyükbaş hayvanlara uygulanması gerek.

"Aşılatmayanların para cezası, 13 bin TL"

Hayvanları aşılatmanın zorunlu olduğunu ve uygulamayanların ise işletme başına 13 bin 394 TL idari para cezası uygulanmakta olup çiftçilerimizin zor durumda kalmamaları için aşıları zamanında yaptırmaları gerekmektedir.

Şap Hastalığı nedir? Nasıl bulaşır?

Hastalık büyükbaş hayvanlara sineklerle bulaşan, deride nodül ve yumrularla karakterize edilen, et ve süt veriminde azalmanın yanı sıra damızlık değerinde düşme ile beraber ekonomik kayıplara neden olan ihbarı mecburi bir hastalıktır. Hayvanları bu hastalıktan korumanın en etkin yolu aşılama ve sineklerle mücadele etmektir.

Ayrıca büyükbaş hayvan sevklerinde Veteriner Sağlık Raporu almak ve buzağı desteğinden yararlanmak için şap aşısı ile beraber Sığır Nodüler Ekzantemi aşısı şartı aranacağından yetiştiricilerimizin mutlaka çiçek aşısı yaptırmaları gerekmektedir. 5996 sayılı 'Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 4. maddesi gereğince yetiştiricilerin hayvanlarını aşılatmaları zorunlu olup aksi yönde hareket edenler hakkında ilgili kanuna muhalefetten 2020 yılı için işletme başına 13 bin 934 TL idari para cezası uygulanması hükmü de yasada yer almaktadır. Yine Şap ve LSD aşılarından herhangi birinin eksik olması durumunda hayvanların sevklerine müsaade edilmeyecek ve veteriner sağlık raporu düzenlenmeyeceği konusunda yetiştiricilerin bu konuda hassasiyetle davranmaları gerekmektedir.

Aşıyı nasıl yaptırırı?

Aşılama programları, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü koordinatörlüğünde il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerinde görevli veteriner hekim ve veteriner sağlık teknisyenlerince yürütülmektedir. Aşılar ve hayvan sağlığı hakkında detaylı bilgi almak isteyenler ise İskilip İlçe Tarım müdürlüğünden bilgi alabileceklerdir.