'Sarı Fırtına' hayatını kaybetti

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Gençlerbirliği camiası yasta. Mustafa Özbek genç yaşta hayatını kaybetti.

1965 Çorum doğumlu Mustafa Özbek merhum Kebapcı Zarif’in oğlu Ali ve İsmail Özbek’in kardeşi Mustafa Özbek, Çorum Gençlerbirliği’nde futbola başladı. Kısa sürede fiziği, çabukluğu ve golcülüğü ile büyük beğeni toplayan Mustafa Özbek A takım kadrosuna kadar yükseldi.

Arkadaşları arasında sarı fırtına lakabı ile anılan Mustafa Özbek günümüz şartlarında futboldan mutlaka para kazanacak ve çok iyi yerlere gelecek yeteneğe sahip olmasına karşın günün şartlarında kaybolan değerlerden birisi olarak öne çıktı.

Mustafa Özbek uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeni ile tedavi görüyordu. Dün gece saatlerinde tekrar rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahelelere rağman kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi 2 Ocak cumartesi günü saat 11:00’da Ulu Mezarda kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Çorum HAKİMİYET sarı fırtınaya Allah’tan rahmet ailesi ve yakınları ile tüm Gençlerbirliği camiasına başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021, 15:15