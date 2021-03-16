‘Sarığımızı cübbemizi rahat bırakın’

Diyanet-Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, TV’de yayınlanan bir şov programında canlandırılan imam tiplemelerine tepki gösterdi.

“Sözde esprilerinizi yalanlarınızı maskelemek için cübbemizi sarığımızı kullanmayın” diyen Şanal, “Toplumda özel bir saygınlığı gerektiren imamlık gibi bir makamın espri amaçlı da olsa yalancı, hovarda tipler tarafından kullanılıyor olması ve imamlık gibi son derece hassas peygamber mesleğinin birkaç davranış modeli ile idare edilebilecek bir meslek olarak gösterilmesi kabul edilebilir bir durum değildir.” dedi.

Senaryo gereği bir çok mesleğin rol icabı oynayabilecekken imamlığın seçilmesini tesadüfi görmediklerini ifade eden Şanal, “İmamlık mesleğin ötesinde bir duruş meselesidir ve halkımız bu duruşu gayet iyi bilmektedir.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu şov programının tekrar tekrar yayınlanmasının imamları ve halkı rahatsız ettiğini belirten Şanal, “Dizilerin ve TV programlarının özellikle çocukların ve gençlerin karakterindeki etkileri bilinen bir gerçektir. Onlara olumlu örnek alabilecekleri karakterler sunma yerine yalan söylemeyi normal sayan, insanları aldatan, gayri ahlaki ilişkiler içinde yaşayan modeller sunmak kendi ellerimizle geleceğimizi karartmaktır. RTÜK’ü bu tür dizi ve programlar konusunda gerekli işlemleri yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Medyanın yıllarca Müslümanlar ve onların önderi konumundaki imamlar konusunda olumsuz bir imaj oluşturmak için elinden geleni yaptığını ifade eden Şanal, “Maalesef bu olumsuz durum son yıllarda biraz düzelme gösterse de zaman zaman format değiştirerek yine karşımıza çıkmaktadır. Kalabalık kitlelere hitap eden tv kanallarının bu konuda çok daha seçici ve bilinçli hareket etmesi gerekmektedir. Televizyon yapımcılarını daha sağduyulu olmaya özellikle büyük bir kısmı Müslüman olan ülkemizde dini değerlerimizi dindar halkımızı rencide edici bu tür yapımlar konusunda dikkatli ve duyarlı davranmaya davet ediyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2021, 19:21