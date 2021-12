Sarıkamış şehitleri için mevlit okutuldu

FATİH BATTAR

Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl dönümü nedeniyle mevlid-i şerif okuttu.

Ulukavak Mahallesi Yaşatma Dayanışma Derneği tarafından Ulucami’de öğle namazı öncesi Mevlid-i Şerif okutularak, tüm şehitler için dua edildi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında Kars'ı Ruslardan geri almak için başlatılan Sarıkamış Harekatı’nda donan 90 bin şehidi anmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirten dernek başkanı İlhan Kılıç, “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır!” diyerek bu toprakları vatan kılma adına, çetin kış şartları altında, on binlercesi tek kurşun bile atamadan Sarıkamış’ta şehadet şerbeti içen yaklaşık 90 bin şehidimiz aziz milletimizin gönlünde çok müstesna ve ulvî bir yere sahiptir. 107 yıl önce Sarıkamış harekatında şahadet şerbetini içen 90 bin vatan evladını milletçe şükran ve minnetle anıyoruz. Ölümü öldüren bir anlayışa sahip bir medeniyetin mensupları olan bizler, vatanı, bayrağı ve inancı için can vermeyi, yaşamaktan daha evlâ görürüz. Nitekim “şehit” olmak, her birimizin hayalinde ve duasında olan yüce bir makamdır. Bu kutlu makama Sarıkamış’ta ulaşmış kahraman yiğitlerimizin yazdığı tarih, devletimizin kuruluşunda da çok önemli bir rol oynamıştır” dedi

Mevlid sonrası vatandaşlara helva ikram edildi.