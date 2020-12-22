Sarıkamış şehitlerini rahmet ve minnetle anıyoruz

FATİH BATTAR

Sarıkamış Harekâtı (22 Aralık 1914), I.Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu ve Rus İmparatorluğu arasında Sarıkamış'ta gerçekleşen kara çatışmalarından biridir. "Son 140 yılın en acı olaylarından biri" olarak nitelendirilen harekatın 106. yıl dönümü anılıyor.

Her yıl 22 Aralık’ta tüm Türkiye genelinde düzenlenen ‘Şarıkamış Şehitleri Anma’ etkinliği bu yıl pandemi nedeniyle yapılamadı.

"22 Aralık 1914 - 15 Ocak 1915 tarihleri arasındaki Osmanlı- Rus savaşı sırasında Sarıkamış'ta bulunan Allahuekber Dağları'nda, yurdumuzun dört bir yanından gelen 90 bin kahraman asker, vatanları uğruna canlarını hiç düşünmeden feda ettiler. Dondurucu soğuk altında, her türlü zorluğa aldırmadan ve sonunu düşünmeden kol kola şehadete yürüyerek Türk milletinin en acı destanlarından birini yazan kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, bugün bir kez daha minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun"

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2020, 17:07