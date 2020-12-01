Sariye Aksoycuk dualarla uğurlandı

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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın büyük teyzesi Sariye Aksoycuk vefat etti.
Merhum Musa Aksoycuk’un eşi, Sinan ve Ercan Aksoycuk’un annesi, Başkan Aşgın’ın annesinin teyzesi Sariye Aksoycuk hayatını kaybetti.
Merhumenin cenazesi Çorum Özel Hastanesi morgundan alınarak Çiftlik Mezarlığı’na götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Cenaze namazına Belediye Başkanı Aşgın’ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
HAKİMİYET, Sariye Aksoycuk’a Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.