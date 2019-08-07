Sarıyer Belediyesi, Oğuzlar’a hibe ettiği greyderi geri aldı

Sarıyer Belediyesi tarafından önceki dönem Oğuzlar Belediyesi’ne hibe edilen greyder belediyenin CHP’den AK Parti’ye geçmesinin ardından geri alındı.



Sarıyer Belediyesi ekipleri önceki gün ilçeye gelerek greyderi tıra yükleyip götürdü.



Bunun üzerine AK Parti Oğuzlar İlçe Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bugün ilçemiz adına çok üzüldüğümüz bir hadise yaşandı. Önceki yıllarda dönemin belediye başkanınca Sarıyer Belediyesi’nden Oğuzlar Belediyemize hibe edilerek alındığı iddia edilen greyder, CHP’li Sarıyer Belediyesi ekiplerince belediye AK Partili olunca ilçemizden alınarak götürüldü. Üzülerek belirtiyoruz ki milletimizin kandırılmasını asla kabul etmiyoruz. Derdi millet olanla siyaset olanların ayrımını hemşehrilerimize bırakıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.



Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım ise konu hakkında yaptığı açıklamada, Sarıyer Belediyesi tarafından önceki dönem belediyeye hizmet için gönderilen greyderin 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti’den belediye başkanı seçilmesinden sonra geri alındığını ifade ederek, “Kısıtlı imkanlarla İlçe halkına hizmet edip ilçenin gelişip kalkınması için çalışan bir ilçenin gelişmesini engellemek adına yapılan böyle ayrıştırıcı bir hareketi kınıyorum. Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi ile bir bütün olan ülkemizin dört bir yanında hepimiz bir bütünüz. Bizleri ayrıştırmaya çalışıp hizmetten yoksun bırakmak adına böyle bir çabaya giren CHP’li Sarıyer Belediyesine karşı tüm AK Partili, MHP’li ve Sarıyer Belediye’sinin bu hareketine karşı bizleri bir bütün olarak gören CHP’li milletvekillerinden ve belediye başkanlarından destek bekliyorum. Ulaştırmadan, altyapıya, turizmden, mimariye ülkenin her yerine eşit hizmet götürmeye çalışan AK Parti’nin tavrına karşı bir İlçe belediyesi sırf kendi partilerinden değil diye başka bir belediyenin hizmetini engellemeye çalışmaktadır. Yaşadığımız bu durumdan eminim ki CHP’nin dahi haberi yoktur ve inanıyorum ki bu durum karşısında onlar dahi sessiz kalmayacaktır. Kardeşliğe inanan, böyle bir ayrıştırmaya göz yummayan herkesi imkanları kısıtlı ama potansiyeli yüksek olan şirin Oğuzlarımıza destek olmaya bekliyorum” şeklinde kaydetti. (Haber Merkezi)