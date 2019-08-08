Sarıyer Belediyesi ve CHP’den ‘Greyder’ açıklaması

Sarıyer Belediyesi tarafından önceki dönem Oğuzlar Belediyesi’ne hibe edildiği iddia edilen greyderin geri alınmasına tepkiler artınca hem CHP İl Başkanlığı hem Sarıyer Belediyesi bir açıklama yaptı.

Sarıyer Belediyesi aracın hibe edilmediğini öne sürerken, aracın 2017 yılında yol yapım çalışmaları için geçici olarak olarak verildiğini iddia etti. Sarıyer Belediyesi, hibe edilen aracın yasal olarak geri alınmayacağını belirtti.

Sarıyer Belediyesi’nin ardından CHP Çorum İl Başkanlığı’ndan da konu ile ilgili yazılı bir basın açıklaması yapıldı.

CHP’den gelen açıklamada şu ifadelere yer verildi; “2017 yılında dönemin Belediye Başkanı Orhan Ateş beyin girişimleriyle Aşdavul Beldesi ile Oğuzlar Belediyesi’nin yol yapımı ve destek amaçlı olarak gönderilen aracın Sarıyer Belediyesi yetkililerince geri alınmasıyla ilgili kamuoyunda yanlış, kirli ve amacını aşan eleştiriler üzerine bu açıklamayı yapmayı lüzum duyduk. Yasal olarak hibe edilen araç geri alınamaz. Söz konusu araç Sarıyer Belediyesi ile kardeş belediye olduğumuz için geçici olarak tarafımıza verildi ve tekrar sahibi olan Sarıyer Belediyesi’nce geri alındı. Bu olay üzerine ortalığı velveleye verenlerle aracın geldiğinde hurdayı mı getirdiniz diyenler aynı kişilerdir. Araç geldiğinde bir hayırlı olsunu diyemeyenlerin aracın giderken yaptıkları sadece siyasi şovdur. Ancak tarih bu şovu yapanları değil 2014-2019 yılları arasında Oğuzlar’ı CHP’li belediye aldı Oğuzlar’a bu dönemde çivi çaktırmayacağız ki burnu sürtsün siyaseti yapanları kara bir leke olarak hatırlayacak.”