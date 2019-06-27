Satılmış Gündoğan hayatını kaybetti

Almanya’dan emekli Çorumlu gurbetçi Satılmış Gündoğan (75) vefat etti.

Satılmış Gündoğan hayatını kaybetti

RECEP MEBET

Almanya’dan emekli Çorumlu gurbetçi Satılmış Gündoğan (75) vefat etti.

Alaca’nın Karaçal Köyü’nden merhum Yaşar Gündoğan’ın ağabeyi, Fatih Gündoğan’ın babası, Servet Gündoğan’ın amcası Satılmış Gündoğan, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazını müteakiben Ulucamii’de kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

HAKİMİYET, Satılmış Gündoğan’a Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.

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