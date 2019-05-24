Satrançta şampiyonlar belli oldu

FATİH BATTAR

Nefes kesen bir yarışın verildiği 2019 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası, önceki gün gerçekleşen ödül töreni ile birlikte sona erdi.

Toplam 42 takım ve 199 sporcunun zirve mücadelesi verdiği şampiyona; 18 yaş genel kategoride Köroğlu Satranç SK, 18 yaş kadınlar kategorisinde Çanakkale Doruk SK, 12 yaş genel kategoride İstanbul Teknik Üniversitesi ve 12 yaş kadınlar kategorisinde Ordu Büyükşehir Belediye SK’nın zaferiyle sonuçlandı.

18 yaş genelde Apaydın Satranç ikinci, Denizli Satranç İhtisas SK üçüncü, 18 yaş kadınlarda Pendik Satranç SK ikinci, Apaydın Satranç üçüncü; 12 yaş genelde Apaydın Satranç ikinci, Bursa Büyükşehir Belediyespor üçüncü; 12 yaş kadınlarda Apaydın Satranç ikinci, Kapaklı Başakşehir Koleji GSK ise üçüncülük ipini göğüsledi.

Anitta Otel’de, 18-23 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonanın ödül töreni; Çorum Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç Garnizon Komutanı Albay Çetin Öcal, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Asbaşkan Fatih Maden, Yönetim Kurulu Üyesi WIM Nilüfer Çınar Çorlulu, Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürü Nadir Solak, TSF Kulüpler Koordinasyon Kurulu Başkanı Zeki Demircan, TSF Genel Sekreteri M. Sedat Fırat, TSF Hukuk Müşaviri Mustafa Enes Yıldırım, TSF Çorum İl Temsilcisi Hasan Özer Gökmen, sporcu velileri, antrenörler, hakem heyeti ve çok sayıda satranç severin katılımıyla gerçekleşti.





Törende konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim EĞer, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Takım Şampiyonası'nın Çorum'da gerçekleşmesini sağlayan TSF'ye ve Başkanı Tulay'a teşekkür etti. Ellerinden geldiğince iyi ev sahipliği yapmaya çalıştıklarını belirten Eğer, satrançta dünya çapında büyük bir organizasyona da ev sahipliği yapacakları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Başkanı Gülkız Tulay ise, Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası’nı, son yıllarda konukseverliği ile satranç ailesine ve Türk satrancına kucak açan Çorum’da düzenlediklerini belirtti ve Çorum’un sadece birkaç ay sonra dünya satrancının da kalbinin attığı bir merkez olacağını ifade etti. Geçtiğimiz hafta Çorum Belediyesi ile son derece anlamlı ve özel bir iş birliğinin temellerini attıklarını dile getiren Tulay, konuşmasına şöyle devam etti; “Ekim ayında 2019 Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı’nı burada gerçekleştirecek, dünyanın merkezi Çorum’da, dünyanın usta satranççılarını ağırlayacağız. Bu organizasyonun ülkemizde gerçekleşmesinin gururu bir yana, Çorum’da hayata geçecek olmasından dolayı ayrı bir heyecan ve mutluluk duyuyoruz. Bu gurur ve sevinci yaşamamıza vesile olan, Türk satrancına yol arkadaşı olan Belediyemize ve değerli Başkanı Sayın Halil İbrahim Aşgın’a huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Bizden sonraki nesillere aklın gücüyle kalkınmış bir gelecek bırakabilmek için çocuklarımıza yatırım yapmalı ve bunu en hayati, en öncelikli hamlemiz saymalıyız. Bu sebeple bu iş birliğinin ve Türk satrancına verilen bu desteğin diğer belediyelerimize de örnek olmasını diliyorum.”

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonasını son iki yıldır kulüp lisanslı sporcuların katılımıyla düzenlediklerini belirten Tulay, turnuvayı her açıdan daha nitelikli yapmaya, daha güçlü ve daha geniş bir katılımla hayata geçirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Tulay’ın ardından konuşmalarını yapan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise, Çorum’da gerçekleşecek 2019 Dünya 16 Yaş Altı Olimpiyatı’nın heyecanını yaşadıklarını ve o günü sabırsızlıkla beklediklerini ifade ederek, dünya çocuklarını sevgide, kardeşlikte, barışta ve dünya medeniyetlerinin merkezi olan Çorum’da buluşturacak olmanın kendileri için ayrıca anlamlı olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından masa derecesi elde eden sporcular ve dört kategoride ilk üç dereceyi elde eden takımların ödülleri takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2019, 13:42