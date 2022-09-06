‘Sattığımız arazinin altı katını belediyemize kazandırdık’

FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, göreve geldikleri günden bugüne kadar sattıklarından çok daha fazla araziyi belediyeye kazandırdıklarını belirtti.

Belediye Meclisi’nin Eylül ayı toplantısında konu hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Aşgın, 31 Mart 2019 yılında göreve başladıklarını ve bugüne kadar aradan geçen 3,5 yıl içerisinde belediyenin mülkiyetine kazandırdıkları toplam taşınmazın yüzölçümünün 1 milyon 569 bin 800 metrekare olduğunu ifade ederek, “Yani biz bu 3,5 yıl içinde tapusu bizde olmayan 1 milyon 569 bin 800 metrekare araziyi belediyemizin tapusuna geçirmişiz. Hemşehrilerimizin mülkü haline getirmişiz. Bu arazilere ise 147 milyon 133 bin lira bütçemizden ödeme yapmışız. 257 bin metrekare araziyi ise ya satmışız ya takasla yada trampayla belediyemizin mülkiyetinden çıkartmışız. Arada ki fark 1 milyon 312 bin 755 metrekaredir. Biz sattığımızın altı katını belediyemize mülkiyet olarak kazandırdık. Bunlara da değer kazandırıp yine satışlarını yapacağız. Ve hemşehrilerimize hizmet olarak döndüreceğiz. Bunun gayreti içerisindeyiz. İnşallah yakında eski stadyum yerini Millet Bahçesi yapmak karşılığında Hazineden yüklü bir şekilde milletimize tapular kesilecek ve bu 1 milyon 569 bin 800 metrekare rakamları çok çok daha yukarılara çıkacak. Bununda müjdesini buradan ifade etmiş olayım” dedi.