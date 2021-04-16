Savaşın çocuklarına yardım eli

FATİH BATTAR

Çorum İl Müftülüğü tarafından Suriye’de savaştan etkilenen çocuk ve gençler için ‘Şen Ol Ey Çocuk’ ve ‘İdlib’te Kardeşi’ne Umut Ol’ kampanyası başlatıldı.

Savaş mağdurlarının yaralarını sarmak amacıyla başlatılan proje kapsamında temin edilen ihtiyaç malzemeleri Çorum Diyanet Gençlik Merkezi’nde din görevlileri tarafından kolilere konularak hazırlanıyor.

Toplanan gıda, giyim, kişisel bakım malzemeleri, 27 Nisan’da yola çıkacak.

Ramazan ayının uhrevi havasının Suriye’deki çadır kent ve yetimhanelerde de hissedilmesi için tüm Çorum halkını projeye destek olmaya davet eden proje sorumluları Seda Seçkiner ve Mediha Taş; “Çorum İl Müftülüğü olarak savaştan etkilenen çocuk ve gençler için yaklaşık 1 ay önce bir proje başlattık. Başlattığımız proje ile toplanan ihtiyaç malzemeleri din görevlilerimiz tarafından kolilere konularak hazırlanmakta. İnşallah topladığımız malzemelerle birlikte 27 Nisan’da Suriye’ye gideceğiz. 27 Nisan’a kadar Çorum halkından yardım talep ediyoruz. Mübarak Ramazan ayında olduğumuz bu günlerde savaş mağduru çocuklar ve gençler için başlattığımız projeye zekat ve fitreleri ile yardımda bulunabilirsiniz.” dedi Proje kapsamında ayrıca Suriye’nin El-Bab şehrinde 2018 yılında Çorum İl Müftülüğü tarafından başlatılan anaokulunun tamamlanmasını sağlayacaklarını ve tekrar eğitime açacaklarını aktaran Seda Seçkiner ve Mediha Taş; “Suriye El-Bab bölgesinde 2018 yılında bir anaokulu açtık ama eksikleri olduğu için tamamlanamadı. Tamamlayamadığımız anaokulunun tamamlanması ve tekrar eğitime açılması için Çorumlu hayırsever kardeşlerimizin desteklerini bekliyoruz. İnşallah 27 Nisan’da Suriye’de anaokulunun açılışını birlikte yapacağız. Orada yetimhaneleri de ziyaret ederek, çocuklarımıza hediyelerimizi vereceğiz” şeklinde konuştu

Proje kapsamında bir de park yapmayı amaçladıklarını ifade eden proje sorumluları, çocukların hayalerini gerçekleştirmek istediklerini kaydetti.