‘Savaşın en büyük mağduru  kadınlar ve çocuklar’

M.BURAK YALÇIN

Çorum Barosu Kadın Hakları Komisyonu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı. Komisyon Başkanı Burçin Solmaz Polat, Ukrayna'daki savaşın en büyük mağdurlarının kadınlar ve çocuklar olduğunu söyledi.

Adliye binası önünde gerçekleşen basın açıklamasına Çorum Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Burçin Solmaz Polat, Baro Başkanı Turan Kalıpçı ve avukatlar katıldı.

Basın açıklamasında konuşma yapan Çorum Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Burçin Solmaz Polat, dünyanın pek çok farklı yerinde kadınların sistematik hale gelen kadın cinayetleri ve yaşanan savaşlar nedeniyle en temel hakkı olan yaşam haklarından mahrum edildiğini belirterek, “Ukrayna’da yaşanan savaşın en büyük mağduru yine biz kadınlar ve çocuklardır. Bu savaş dünya barışını da açıkça tehdit etmekte olup tüm dünya devletlerini evrensel barışa hizmet etmeye davet ediyoruz” dedi.

Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin münferit olaylar olarak değerlendirilmemesi ve normalleştirilmemesi gerektiğinin vurgulayan Burçin Solmaz Polat, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Ölen ve şiddete uğrayan kadınlardan sadece bir istatistik değeri olarak söz edilemez. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için yasaların eksiksiz uygulanması, önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınması, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik bütüncül politikaların oluşturularak samimi takibinin yapılması gerekmektedir. Bu gerçeklik apaçık ortada iken kadınların yaşam ve özgürlüklerinin güvencesi olan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme yoluna gitmek, maalesef kadınları daha da korumasız bırakmıştır.

Devletin her kademesindeki yetkilileri, kadın erkek eşitliğinden geri adım atarak toplumu dönüştürmeye yönelik girişimleri durdurmaya, medeni hakların kullanılmasında kadının karşısına çıkan engelleri ortadan kaldırmaya, Anayasa’da yazılı olan Cumhuriyetimizin temel niteliklerine ve uluslararası sözleşmelere uyumlu politikalar üretmeye davet ediyoruz.

Bizler, nafaka hakkımızdan, Medeni Yasa ile tanımlanmış haklarımızdan ve kazanımlarımızdan hiçbir koşulda vazgeçmeyeceğimizin altını çizerek, bu hususları tartışmaya açmanın; şiddet olaylarının ve kadın cinayetlerinin artmasına yol açmaktan başka bir sonuç yaratmayacağını, bu kazanımların kaybına yol açacak her türlü girişimin karşısında olacağımızı Çorum Barosu Kadın Hukuku Komisyonu olarak açıkça beyan ediyoruz.”