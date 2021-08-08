Savunma, sağlık ve gıda teknolojileri alanları için yol haritaları belirlendi

Savunma Sanayi Başkanlığı’ndan bir heyet Çorum gelerek Hitit Üniversitesi’nde incelemelerde bulundu.

Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel beraberinde ki bir heyetle Çorum’a geldi.

Murat Çizgel, Roketsan, Havelsan, Aselsan ve TUSAŞ temsilcileri ile birlikte ilk olarak Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM)’ni ziyaret ederek burada yürütülen çalışmalar ile teknik alt yapı hakkında merkez müdürü Prof. Dr. İrfan Kurtbaş’tan bilgiler aldılar.

Savunma Sanayi Başkanlığı heyetinin ziyareti ile ilgili açıklamada bulunan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, “Bugün başta ihtisaslaşma alanımız ‘Makine ve İmalat Teknolojileri’ olmak üzere pek çok çalışmamız bağlamında Savunma Sanayi Başkanlığımız, Roketsan A.Ş., Havelsan A.Ş., Aselsan A.Ş. ve TUSAŞ A.Ş ile oldukça verimli bir toplantı gerçekleştirerek Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜBTUAM)’ni ziyaret ettik. Savunma, sağlık ve gıda teknolojileri kapsamında hayata geçirilebilecek projeler ve işbirlikleri için yol haritalarımızı belirledik. Çorum’un imalat sanayi sektöründeki gücü, üniversitemizin uzmanları ve güçlü altyapısıyla stratejik ürün üretimine katkı sunmak için çalışıyoruz. Bugün paylaştıkları değerli bilgi ve tecrübelerinden dolayı Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel’e, ekibine ve savunma, bilişim ve yeni teknolojiler bağlamında lider konumda olan Roketsan, Havelsan, Aselsan ve TUSAŞ temsilcilerine teşekkür ediyorum.”dedi.

Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel ve beraberindeki heyet son olarak Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret etti. Ziyaret plaket takdiminin ardından sona erdi.