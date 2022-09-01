‘Savunma sanayi yatırımları Nisan ayında tamamlanacak’

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemelerde bulundu.

Öğle saatlerinde Sungurlu’ya gelen Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, ilk olarak Organize Sanayi Bölgesi’ne gitti.

Muhsin Dere, Sungurlu OSB önünde Kaymakam Fatih Görmüş, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Dere, burada temeli atılan barut, fişek ve kapsül fabrikaların da incelemelerde bulundu.

"Yatırımcıları Sungurlu OSB'ye davet ediyorum"

Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, “Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi, 1997 yılında çalışmalarına başlanmış ve 2001 yılında tescil edilmiş bir Organize Sanayi Bölgesidir. Yaklaşık 485 hektar alana kurulu, 1. Etap imar planı 2001 yılında tamamlanmış. Son dönemde Milli Savunma Bakan Yardımcımız Muhsin Dere’nin katkılarıyla Sungurlu OSB’de güzel şeyler oluyor. Tüm yatırımcıları Sungurlu OSB’ye yatırım yapmaya davet ediyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ise vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmasında, “Son 20 yılda savunma sanayi alanında, sanayileşme alanında çok ciddi yatırımlar yapıldı. yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıktı. Artık yaptığımız silahın, mühimmatın yüzde 80’inin Türkiye’de yapabiliyoruz. Dışa bağımlı olmaktan çok şükür büyük ölçüde kurtulduk. İnşallah daha iyi olacak” şeklinde konuştu.

"Barut, fişek ve kapsül fabrikaları Mart-Nisan ayında üretime başlayacak"

Sungurlu OSB’de geçen sene Haziran ayında bu süreci başlattıklarını hatırlatan Muhsin Dere, "1 yıl geçti ve 1 yıl boyunca boş durmadık. Hep birlikte çalıştık. Bir taraftan OSB’nin imar planlarının revizelerine çalıştık. İlk olarak fişek fabrikası idari binalarını yapmaya başladı. 400 dönüme yakın bir alan tahsis ettik. Bütün güvenlik tedbirleri alınmış, son derece modern bir fişek fabrikası kurulacak. Biz fişek fabrikasına sevinirken kapsül fabrikası için 300 dönüm yer tahsisi yaptık. Fişek geldi, barut geldi, barutu kim yapacak derken sağ olsun Ahmet Ahlatcı ile görüştük. Onunda Çorum OSB’de sorunları olduğu için, tercihini Sungurlu’dan yana kullandı ve 600 dönüm alanı ona tahsis ettik. Bu da 150-200 milyon yatırım gerektiren devasa bir tesis. Bu kadar yatırım yapılmışken dedik ki Sayın Cumhurbaşkanımız temelini atsın. Çorum programını biraz da erkene aldık. Cumhurbaşkanımız Mayıs ayında açalım dedi biz Mayıs aynına bunu bırakmayacağız Mart yada Nisan’da fabrikalar üretime başlayacak” ifadelerini kullandı.

"Barut’un ham maddesini de Sungurlu’da yaptıracağız" diyen Dere, "Barutun ham maddesini Türkiye’de yapan yok ve dışardan alıyoruz. Türkiye’de sadece Sungurlu’da yapılacak. Güvenliğinden temizliğine, teknik lise mezunundan üniversite mezununa kadar 2 bin 500 kişi istihdam sağlanacak. Burası 4 köyün arazine kurulmuş bir OSB'dir. 1997’de başlamış bir süreç. 2002 yılında OSB tescil edilmiş. 2001 yılında da ilk 1000’lik kısmı imar planı onaylanmış. Buraya emek veren herkesten Allah razı olsun” şeklinde konuştu. (İHA)