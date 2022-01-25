Sayan’dan ödenek teşekkürü

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, çiftçilere yönelik destek ödeneği açıklamasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Ziraat Odası Meclis Toplantısının ardından açıklama yapan Sayan, 2021 Haziran ve Temmuz aylarında meydana gelen dolu, sel ve fırtına nedeniyle zarar gören üreticilerin mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı tarafından acil destek giderleri ödeneğinden 5 milyon TL ödenek aktarılmasının çiftçiler arasında sevinçle karşılandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği müjde için İlçe Ziraat Odaları Başkanları ve Çorumlu çiftçiler adına teşekkür eden Sayan, “Çiftçilerimiz geçen sene yaşanan sel ve dolu nedeniyle büyük bir sıkıntı içerisine girmişlerdi.” dedi.

Çorum çiftçisinin 2021 yılında yağışların az olmasından dolayı meydana gelen kuraklıktan etkilendiğine işaret eden Sayan, bugün olduğu gibi yarın da çiftçilere hizmet noktasında her türlü girişimlerde bulunmaya devam edeceklerini vurguladı.

‘TARIMDA KALKINMA İÇİN GÜÇ BİRLİĞİ ŞART’

Aktarılan ödenek ile mağduriyet yaşayan üreticilerin destekleneceğini kaydeden Sayan, “Çiftçimize 5 milyon TL ödenek aktarılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bizlerden desteklerini esirgemeyen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’ye, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı’ya ve İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı’ya tüm çiftçiler adına teşekkür ediyorum.

Çorum’da tarımın kalkınması için güç birliği yapılması şart. Bizler bu işlerin içerisinden yalnız çıkamayız. Üreteceksek hep birlikte üretmemiz lazım. Hep birlikte olursak şehrimizde tarım ve hayvancılık konusunda daha iyi yol alırız.” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)