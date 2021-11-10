Saygı, özlem ve rahmetle andık

FATİH BATTAR

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında Çorum’da düzenlenen törenlerle anıldı.

Atatürk Anıtı’nda gerçekleşen törene Vali Mustafa Çiftçi, Garnizon Komutan Vekili Personel Komando Yüzbaşı Uğur Özcan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, siyasi parti il başkanları, daire amirleri, askeri erkan, gaziler ve şehit yakınları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Törende Valilik, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ile diğer kurum ve kuruluşların çelenkleri sırasıyla Atatürk Anıtı’na sunuldu.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Göndere çekilen Türk bayrağı da yarıya indirildi.

Vatandaşlar tarafından da Atatürk Anıtı'na çiçek bıraktığı törenin ardından Atatürk Anıtı etrafına yerleştirilen 4 meşale, asker, jandarma, polis ve zabıta personelince yakılarak saygı nöbeti başlatıldı.

Atatürk Anıtı’ndaki törenin ardından Mimar Sinan Anadolu Lisesi tarafından Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen 10 Kasım Anma Programı etkinliğine geçildi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program kapsamında Mimar Sinan Anadolu Lisesi Tarih öğretmeni Özgül Tunç, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

‘Bugün özgür şekilde yaşıyorsak bu topraklarda, dinimizi yaşayıp, dinimize sahip çıkabiliyorsak, boyun eğmiyorsak kimseye Atatürk sayesinde.’ diyen Tunç; “Uygarlık yolunda ilerlediğimiz 21.yüzyılda ileriyi görebilen yeni nesiller yetiştirebilmek Mustafa Kemal gibi düşünmenin ilk adımıdır. Bu adımı atarken yeni neslin geçmişini iyi bilmesi ve özümsemesi gerekmektedir. Atatürk yaşamını millete adamış bir imparatorluğun küllerinden yepyeni ve güçlü bir devlet yaratmıştır. Büyük bir komutan, eşsiz bir liderdir. Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devir için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyılarca devletlerin tarihlerine hüküm sürecek insanlardır. Atatürk sadece Türk ulusu değil dünya devletleri tarafından sevgi ve saygı gören büyük bir liderdir.” ifadelerini kullandı.

Personel Komando Yüzbaşı Uğur Özcan ise ‘Atatürk’ün Lider Kişiliği’ konulu bir konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Mimar Sinan Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan Atatürk Oratoryosu büyük bir ilgiyle izlendi. Atatürk ve o dönemi anlatan Oratoryo büyük alkış toplarken, program resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021, 19:55