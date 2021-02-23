Saygısızlık ve özür

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun Çorum programını takip eden basın mensupları, Belediye ziyareti sırasında saygısızca bir davranışla karşılaştı.

Ziyaret öncesi Başkanlık makamında yerlerini alan basın mensupları, nezaket sınırlarını aşan bir üslupla dışarı çıkarılmaya çalışıldı.

Bu esnada fotoğraf çekiminin ardından odadan ayrılmaya hazırlanan muhabirimize basın kartı soran bir koruma personeli, kimlik kartını ibraz eden arkadaşımızı “şov yapma” diyerek itekledi.

“Şov yapmıyorum, vazifemi yapıyorum. Asıl sizin bu yaptığınız saygısızlık!” diye cevap veren arkadaşımız, karşılaştığı kaba davranışa tepki göstererek dışarı çıktı.

Kameralar önünde gerçekleşen hadisede, görevini yapmaya çalışan muhabirimize yönelik saygısızlığa duyarsız kalmayan Bakanlık Basın Danışmanı Celal Kadıoğlu, yaşanan tatsızlıktan dolayı arkadaşımızdan özür diledi.

Ziyaret sonrası arkadaşımızı telefonla arayan AK Parti İl Başkan Vekili Mustafa Gökgöz ve Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur da tasvip etmedikleri kaba davranıştan dolayı üzüntülerini dile getirdiler.

(Haber Merkezi)

