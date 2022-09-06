‘Sayın Bakanımız her şeyin en güzeline layık’

EROL TAŞKAN

Sungurlu’da filizlenen savunma sanayi yatırımları, tüm Çorumlular’ı mutlu ettiği kadar, Sungurlulular’ı da fazlasıyla mutlu ediyor.

Sungurlulular, sosyal medyada yaptıkları paylaşımla Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’ye teşekkür ve vefa amacıyla isminin bir caddede yaşatılmasını teklif etti.

Çok sayıda beğeni, yorum ve paylaşım alan teklifin sahibi Ayhan Akcan, “Sungurlu sevdalısı herkese sesleniyorum.” sözleriyle çağrıda bulunan Akcan, şunları söyledi, “Sungurlu sevdalısı herkese sesleniyorum. Sungurlu’yu seven bütün siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, esnaflar ve Sungurlulu vatandaşlar; İçimizde biraz Sungurlu sevgisi ve vefa varsa, Sayın Bakanımız Muhsin Dere’ye, ilçemize getirdiği hizmetlerden dolayı teşekkür edeceksek, Sungurlu’da bir sokağa veya caddeye ismini Sayın Bakanımızın ismi ya da ahirete irtihal etmiş babasının ismini vermemiz gerekmez mi? Sungurlu olarak en anlamlı ve en güzel teşekkürü bu şekilde edebiliriz. Sayın Bakanımız herşeyin en güzelini hakediyor.”