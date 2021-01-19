Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alacak.
T.C. Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin maddeleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre aşağıdaki ilanda dağılımı gösterilen;
Büro Personeli, Öğretmen (Okul Öncesi), Çocuk Gelişimcisi, Elektrik Teknisyeni, Elektrik- Elektronik veya Elektronik Teknisyeni unvanları için toplam 18 adet sözleşmeli personel alımı yapılacak.