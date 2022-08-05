Sayıştay Başkanlığı 6 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Sayıştay Başkanlığı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre 6 sözleşmeli personel alınacak.

Başvurular 10 - 19 Ağustos 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinden “Sayıştay Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda alınacak.



Detaylı bilgi için tıklayınız