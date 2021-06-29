‘Seçim sandıkta olsun’

M.BURAK YALÇIN

Çekirdekci Gross’un sahibi "Deli Memed" lakaplı Mehmet Coşkun, yarın gerçekleşecek olan Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi seçimi öncesi basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşma yapan Coşkun, seçimin sandıkta yapılması için İl Ticaret Müdürlüğü’ne çağrıda bulundu.

Şelale Kafe’de gerçekleşen toplantıda açıklamalarda bulunan Mehmet Coşkun, toplantıyı yaparken kimseden fikir almadığını aktardı.

Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek’in kooperatife yıllarca hizmet ettiğini ifade eden Coşkun, kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, değişim beklentisi yönünde açıklamalarda bulundu. Esnafın yenilik istediğini vurgulayan Coşkun, basın toplantısını 15 esnaf ile yapacaklarını fakat baskı ile karşılaştıkları iddia ederek, bundan dolayı tek başına yaptığını söyledi.

Coşkun, kooperatifin seçim sistemini de eleştirerek el kaldırma usulü ile değil de sandıkta yapılması gerektiğinin altını çizerek, “El kaldırarak sınıf başkanı mı seçiyoruz? Demokraside böyle bir şey yok. Okul başkanı için bile sandık kuruyorlar. Lise mezunu kadar esnaflık yapamıyoruz. Böyle demokrasi mi olur? İl Ticaret Müdürü’nden rica ediyorum. Seçimin kazananı kaybedeni kim olursa olsun, bu seçim sandıkta yapılmalı. Kimse kimseye açık hedef olmamalı. Düğün töresi kadar bile adaleti yok bu seçimin. Parayı zarfa koyup veriyoruz” diye konuştu.