Seçkin markaların şemsiyeleri Kayişoğlu Hediyelik Tasarım’da

FATİH AKBAŞ

Kayişoğlu Hediyelik Tasarım birbirinden güzel şemsiyeleri müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Farklı model ve ebatlarda bay ve bayanlara özel olarak üretilmiş rengarenk şemsiyeler Kayişoğlu Hediyelik Tasarım’da oluşturulan özel reyonda satışa sunuluyor.

Kayişoğlu Hediyelik Tasarım sahibi Atıf Tolga Kayişoğlu, uzun yıllardır takı tasarımı ve hediyelik eşya alanında Çorum halkına hizmet verdiklerini ve bunun yanında seçkin markaların şemsiyelerinin de satışını yaptıklarını ifade ederek, “İşletmemizde şemsiyelere özel bir reyonumuz bulunuyor. Burada Kobold, Rubenis, Armoni, Pierre Cassi gibi seçkin markaların 3 ve 4 aşamalı katlamalı, minik boy çanta ve baston şemsiyelerini müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz”dedi.

Kayişoğlu Hediyelik Tasarım, Mevlana İş Merkezi’nde hizmet veriyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2022, 17:29