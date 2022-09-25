Seçkinler Koleji’nde yüzde 50’ye varan kayıt indirimi

M.BURAK YALÇIN

Seçkinler Koleji, kısa süreliğine yüzde 50’ye varan kayıt indirimi kampanyası başlattı. Kampanyanın, Kurucu Müdür Vedat Akmaz’ın sponsorluğunda başvuran ilk 30 öğrenci için geçerli olduğu belirtildi.

Yavruturna Mahallesi Esnafevler 6. Sokak Numara 12 (İş Bankası Bahabey Şubesi arkası) adresinde eğitim veren Seçkinler Koleji’nin Kurucu Müdürü Vedat Akmaz, başlattıkları kampanya hakkında bilgi verdi.

‘KAMPANYAMIZ BAŞVURAN İLK 30 ÖĞRENCİ GEÇERLİ’

Seçkinler Koleji’nin “Kaliteli eğitimci kadrosu, iyi bir gelecek, mutlu bir dünya” felsefesi ile öğretim hayatına devam ettiğini belirten Vedat Akmaz, “Çorum’un geleceği çocuklarımız için büyük bir kampanya başlattık. Kısa süreliğine kayıtlarda yüzde 50 indirim yaptık. Kampanyamız başvuran ilk 30 öğrenci geçerlidir” dedi.

‘AÇIK LİSEYE GEREK DUYMADAN GÖNÜL RAHATLIĞIYLA EĞİTİM ALABİLECEKLERİ BİR KURUMUZ’

Özel kurs fiyatına kolej hizmeti verdiklerini ifade eden Akmaz, “Çocuklarımızın geleceği bizimle daha güvenle. Açık liseye gerek duymadan, gönül rahatlığıyla eğitim alabilecekleri bir kurum. Özel kurs fiyatına kolej hizmeti veriyoruz” diye konuştu.

‘BÜTÜN ENERJİMİZİ ÇOCUKLARIN AKADEMİK BAŞARIYI YAKALAMALARI ÜZERİNE KURDUK’

Öğretmenler kurumu olarak çıktıkları yolda bütün gelişmelere eğitimci refleksi ile yaklaştıklarını aktaran Durmaz, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Ticari hiçbir refleksimiz olmadı ve bu nedenledir ki her eğitim döneminde şehrimizin en seçkin öğretmenleriyle çalıştık. Bütün enerjimizi çocuklarımızın kendilerini geliştirmeleri ve akademik başarıyı yakalamaları üzerine kurduk. Bundan sonra da eğitimde aynı bakış açımızı sürdüreceğiz.

’16-18 KİŞİLİK SINIFLARDA ÖĞRETMENLERİMİZ ÖĞRENCİLERLE DAHA YAKINDAN İLGİLENİYOR’

16-18 kişilik sınıflardan oluşan öğrenci grupları ile öğretmenlerimiz çok daha yakın ve ilgililer. Böylece her bir öğrencimizin problemini görüp onunla bire bir ilgilenme olanağı yakaladılar. Eğitimi bireyselleştirerek çok hızlı çözüm üretme şansını yakalarken, gençlerimizin özel yeteneklerini keşfetmeleri geliştirmeleri konusunda da kalabalık kurumlara göre çok daha avantajlı konuma gelmiş olduk.

Şehrimizin en seçkin öğrencileri arasında yer almak isteyen gençlerimizi ve çocuklarına gerçek anlamda eğitim ve öğretim birlikteliği sağlamak isteyen tüm velilerimizi, bilgi almak ve tanışmak üzere okulumuza bekliyoruz.”

Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2022, 18:03